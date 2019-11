Mann ist polizeibekannt : 26-Jähriger greift Bundespolizisten in Schnellrestaurant an

26-Jähriger greift Bundespolizisten in Schnellrestaurant an

Koblenz Quer durch das Restaurant fliegende Stühle und Faustschläge: Damit mussten sich Bundespolizisten bei einer Kontrolle in Koblenz auseinandersetzen. Der Angreifer ist bereits in mehr als 30 Fällen polizeibekannt.

Zu einem tätlichen Angriff auf eine zivile Streife der Bundespolizei kam es bereits am Montagabend im McDonalds am Hauptbahnhof Koblenz. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Beim Versuch, einen 26-jährigen Deutschen zu kontrollieren, griff dieser unvermittelt die Beamten an.