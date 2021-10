Oberbettingen In Oberbettingen sind 28 Bienenvölker gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter im Zeitraum von Montag, 4. Oktober, bis Samstag. 16. Oktober, in Oberbettingen in der Straße "In den Büdden" 28 der dort stehenden 30 Bienenvölker entwendet. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise an die Polizei Daun, 06592/96260.