Blaulicht : 28-jährige Frau im Nordosten Luxemburgs vermisst

Diekirch Im Nordosten Luxemburgs wird - nahe der Grenze zum Eifelkreis - eine 28-jährige Frau vermisst. Was die Polizei hierzu mitteilt.

Seit dem vergangenen Samstag wird die 28-jährige Liridona Bulaku aus der Gemeinde Diekirch vermisst. Sie wurde nach Angaben der luxemburgischen Polizei an jenem Tag zuletzt gegen 15.30 Uhr im benachbarten Beaufort gesehen, nahe der Grenze zu Deutschland.

Alle Hinweise über den Verbleib der Vermissten an die luxemburgische Polizeidienststelle Diekirch/Vianden unter der Rufnummer (+352) 244 80 1000 oder per E-mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu