Polizei : 29-Jährige am Hahn verhaftet

Lautzenhausen Bei der Kontrolle des Fluges FR 5215 aus Bari in Italien hat die Bundespolizei am Mittwochmorgen eine 29-jährige Bulgarin verhaftet. Das Amtsgericht Koblenz hatte sie im Dezember 2015 zu einer Haftstrafe von 50 Tagen, abwendbar durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro, verurteilt.

