Kriminalität : Bundespolizei stellt im Zug nach Hillesheim Drogen und Waffen sicher

Gerolstein 30-Jähriger hat Drogen und Schreckschusspistole im Gepäck

(red) Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmittag einen 30-jähriger Deutschen in der Regionalbahn zwischen Lissendorf und Hillesheim-Oberbettingen kontrolliert. Während der Überprüfung wirkte er zunehmend nervös, konnte kein Zugticket vorweisen und wich gestellten Fragen bezüglich der Einnahme und des Mitführens von Betäubungsmitteln aus. Bei der Durchsuchung seines Brustbeutels wurden 2,9 Gramm Marihuana, 0,1 Gramm Haschisch und 1,35 Gramm Amphetaminpaste aufgefunden. Im mitgeführten Rucksack befanden sich weitere 12 Gramm Marihuana sowie eine Walther P 99 (Schreckschusspistole) mit PTB-Zeichen und ein Einhandmesser. Auf Nachfrage gab er an, die Waffe gefunden zu haben. Einen erforderlichen „kleinen Waffenschein“ besitze er nicht. Laut Polizei wurden Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet. Die Drogen und Waffen seien der zuständigen Polizei Gerolstein übergeben worden, die auch die weiteren Ermittlungen übernehme.