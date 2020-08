Blaulicht : 30.000 Quadratmeter im Kylltal in Flammen (Video)

Der zunächst kleine Brand breitete sich schnell aus. Foto: TV/Rudi Höser

St. Thomas Tausende Quadratmeter Wiesenfläche sind in St. Thomas in der Eifel in Flammen aufgegangen. Der Wind und die Trockenheit führten zu dem ausgedehnten Flächenbrand.

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Höser

Die warme und trockene Witterung hinterlässt ihre Spuren in der Eifel. Ein Feuer in St. Thomas hat am Donnerstagnachmittag die Rettungskräfte und Brandbekämpfer beschäftigt.

Im Ortsteil Bruderholz ist im offenen Gelände ein Feuer ausgebrochen, dass sich zu einem ausgedehnten Flächenbrand entwickeln konnte. Ausgehend von einer trockenen Wiesenparzelle an einem Wirtschaftsweg, geriet das zunächst noch kleine Feuer nach und nach außer Kontrolle. Angetriebenen vom Wind konnte sich das Feuer immer mehr Raum suchen und die Flammen breiteten sich rasch aus.

Betroffen war letztlich eine recht imposante Fläche: Am Ende standen rund 30.000 Quadratmeter in Flammen. Bei dem Brand wurde allerdings niemand verletzt.