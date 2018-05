später lesen Polizei 33 Autos zerkratzt: Noch keine Spur FOTO: Arne Dedert / dpa FOTO: Arne Dedert / dpa Teilen

Die Polizei hat immer noch keine Spur von den Tätern, die in der Nacht zum Sonntag in vier Straßen im Morbacher Ortskern eine Vielzahl von Autos beschädigt haben. Zwischendrin hatte der TV unterschiedliche Zahlen veröffentlicht. „Es sind 33 Fahrzeuge“, stellte der Morbacher Polizeichef Hermann-Josef Decker am Mittwochmorgen klar.