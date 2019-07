Schwerer Raub : 38-jährige Luxemburgerin nach Spielbankbesuch in Trier ausgeraubt - Polizei sucht Täter und Zeugen

Trier Wenig Freude an ihrem Gewinn in der Trierer Spielbank hatte eine 38-jährige Frau aus dem benachbarten Luxemburg. Denn kurze Zeit später wurde sie ausgeraubt.

Wenig Freude am Gewinn eines höheren Geldbetrags in der Trierer Spielbank hatte eine 38-jährige Frau aus dem benachbarten Luxemburg. Im Laufe des Montagabends hat eine Frau aus Luxemburg an mehreren Geldspielautomaten in Trier gewonnen und sich den Gesamtbetrag vor dem Verlassen des Kasinos in bar auszahlen lassen.