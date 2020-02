Blaulicht : 4,1 Promille: Polizei stoppt LKW-Fahrer in Trier-Nord

4,1 Promille: Polizei stoppt LKW-Fahrer in Trier-Nord

Trier Da staunten die Beamten nicht schlecht, als das Alkoholmessgerät bei einem LKW-Fahrer mehr als vier Promille anzeigte. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde eingezogen.

Ganz schön viel Promille: Auf einem Parkplatz in Trier-Nord kontrollierte die Polizei am Sonntag LKW vor deren Abfahrt. Bei einem LKW-Fahrer wurde hierbei starker Atemalkohol festgestellt. Das teilt die Polizei am Montag mit.