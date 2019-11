Blaulicht : 40-Tonner kommt im Hunsrück von Straße ab und prallt gegen Hang

Allenbach Ein 40-Tonner kam am Freitagnachmittag, 8. November, gegen 14 Uhr bei Allenbach (Kreis Birkenfeld) von der Straße ab, prallte gegen einen Schieferhang und riss diesen mit.

Der Unfall geschah auf der Bundesstraße 422 zwischen Allenbach und Katzenloch. Der Fahrer fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Birkenfeld, als der Lastwagen aus bislang ungeklärten Gründen nach einer Linkskurve die Leitplanken touchierte und wenige hundert Meter weiter in Fahrtrichtung links von der Straße abkam. Am Schieferhang kam er zum Stehen. Der Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab, die Autos konnten einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Schließlich rückte gegen 15.30 Uhr ein Spezialbergungsunternehmen an, um den 40-Tonner zu bergen. Die B 422 musste gesperrt werden. Es kam zu großen Behinderungen im Berufsverkehr.