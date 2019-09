Thalfang : 400 Liter Diesel gestohlen

Thalfang An der Baustelle an der L 150 im Bereich Thalfang ist es zu einem Dieseldiebstahl gekommen. Wie die Polizei berichtet, hätten zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, an zwei Bagger, Unbekannte an zwei Baggern jeweils etwa 200 Liter Diesel-Kraftstoff abgezapft.

Die Bagger standen einige hundert Meter weit auseinander. Für den Abtransport des Kraftstoffs dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Es ist ein Schaden von rund 600 Euro entstanden.