Polizei : 4000 Euro Schaden: Unbekannter zerkratzt Auto in Trier-Pfalzel

Trier-Pfalzel Ein unbekannter Täter hat laut Polizei am Sonntagabend zwischen 17 und 22.15 Uhr in Trier-Pfalzel, Am Bahndamm Höhe Hausnummer 2, einen schwarzen Volvo vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Es sei erheblicher Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden, da das Auto an allen Seiten beschädigt worden sei. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass sich der Täter längere Zeit an dem Fahrzeug zu schaffen machte.