Zeugen gesucht : 41-jährige Frau in Trier-West ausgeraubt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier Eine 41-jährige Frau wurde am Samstagmorgen an einer Bushaltestelle in Trier-West ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Samstagmorgen, 19. November, wurde die Frau zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr in Trier-West ausgeraubt.

Sie hielt sich an einer Bushaltestelle im Bereich Hornstraße, Eurener Straße auf, als sie von zwei Männern angegriffen und beraubt wurde. Die Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei wurde ihr Bargeld gestohlen.

Die beiden ihr unbekannten Tatverdächtigen beschreibt die Frau als dunkelhäutig und schätzungsweise 20 bis 25 Jahre alt. Einer der Männer soll eine blaue Jacke getragen haben, der andere eine orangene.