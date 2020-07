Polizei : 41 Verwarnungen bei Polizeikontrolle

Platten Erneut haben Beamte der Polizeiinspektion Wittlich in der vergangenen Woche Autofahrer wegen des Durchfahrtverbots in Platten kontrolliert. Es wurden insgesamt 41 Verwarnungen ausgesprochen. Die Polizeiinspektionen Wittlich und Bernkastel-Kues kündigen an, dass sie auch weiterhin kontrollieren werden, ob das Durchfahrtsverbot eingehalten wird.