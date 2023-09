Mehrere Hinweise eingegangen 47-jährige Frau aus Bekond weiter vermisst – Spürhunde bei Suchaktion im Einsatz

Wie die Polizei in Schweich am Dienstag auf TV-Anfrage mitteilte, sind inzwischen einige Hinweise eingegangen, denen nun nachgegangen werde. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen gebe es Indizien, dass sich Ingrid Monika Steinmetz in einem bestimmten Bereich aufhalten oder dort gewesen sein könnte.