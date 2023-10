Dritter Einsatztag Suche nach vermisster Saarburgerin geht weiter

Seit Dienstag wird mit einem Großaufgebot nach einer 47-jährigen Frau gesucht, die in Saarburg aus dem Krankenhaus verschwunden ist. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Sie teilte mit, dass sie in der Nacht zum Donnerstag einer Spur gefolgt war – um was für eine es sich handelte, wollte sie nicht sagen – und daraufhin im Bereich des Aussichtspunktes Witzelstein im Kammerforst bis 22.30 Uhr gesucht habe.