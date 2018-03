Frau rettet sich vor Feuer aus Einfamilienhaus

50 Feuerwehrleute kämpfen in Philippsweiler gegen ein Feuer in einem Einfamilienhaus.

Ihr Name

() Ein Einfamilienhaus stand am Mittwochnachmittag im Oberpierscheider Ortsteil Philippsweiler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in Flammen. Aus bislang noch unklarer Ursache brach im ehemals landwirtschaftlich genutzten Nebengebäude ein Brand aus. Das Feuer griff nach Angaben der Polizei in Prüm auch auf das Dachgestühl des Haupthauses über. Eine Frau, die im Haus war, als der Brand ausbrach, konnte das Gebäude ohne Hilfe und unverletzt verlassen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Oberpierscheid, Neuerburg, Waxweiler, Lünebach, Krautscheid, Arzfeld und Plütscheid, die mit insgesamt rund 50 Mann und mehreren Fahrzeugen vor Ort waren, konnte verhindert werden, dass das Einfamilienhaus ganz in Flammen aufging, und der Schaden begrenzt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der Kriminaldienst der Polizei Prüm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.