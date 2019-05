Kriminalität : 50-Jähriger an deutsche Polizei ausgeliefert

Trier/Luxemburg Ein 50-Jähriger ist am Mittwochmorgen von der Luxemburgischen Polizei an die Bundespolizei Trier übergeben worden. Er wurde per europäischem Haftbefehl gesucht.

(red) Die luxemburgische Polizei hat am Mittwochmorgen einen 50-jährigen Kosovaren an die Bundespolizei Trier ausgeliefert. Er wurde 2016 in drei Fällen vom Amtsgericht Eisenach zu insgesamt 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Da er seine Haftstrafe nicht antrat, sich ins Ausland absetzte und untertauchte, wurde er mit einem europäischem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Meiningen gesucht. Ferner besteht gegen ihn noch eine Abschiebungsverfügung der Ausländerbehörde Wartburg.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der JVA Trier zugeführt.

(red/vk)