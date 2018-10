50-Jähriger verletzt Ehefrau mit Brotmesser lebensgefährlich

Mann in Untersuchungshaft

Ein Streit zwischen einem 50-Jährigen und seiner Frau n der Asylbewerberunterkunft in Trier-West ist in der Nacht zum Sonntag eskaliert. Der Mann stach mehrmals auf die 33-Jährige ein, die notoperiert werden musste. red

Der Afghane wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Trier am Montag mitteilte, sei es in der Nacht zum Sonntag zu dem blutigen Streit gekommen.

Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass es zwischen den Eheleuten, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen und zusammen mit ihren fünf Kindern in der Asylbewerberunterkunft in der Jägerkaserne in Trier-West untergebracht waren, offenbar seit mehreren Wochen Streit gab, weil sich die Frau nach Auffassung ihres Mannes zu freizügig verhielt und er ihr unterstellte, Kontakt zu einem anderen Mann zu haben.

In der Nacht zum Sonntag eskalierte der Streit dann. Der 50-Jährige habe zum Küchenmesser gegriffen und mit der 18 Zentimeter langen Klinge mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen. Er fügte ihr zwölf Stichverletzungen insbesondere im Brust- und Oberkörperbereich zu. Durch einen der Stiche wurde die Lunge der Frau lebensgefährlich verletzt. Sie musste notoperiert und stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Nach der Tat offenbarte sich der Afghane dem diensthabenden Hauswart der Einrichtung, der die Polizei verständigte. Der Mann wurde festgenommen. Der Ermittlungsrichter beim Trierer Amtsgericht erließ am Montag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Der 50-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.