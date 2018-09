später lesen POLIZEI 50 Strohballen brennen bei Mettendorf ab FOTO: tv / Markus Angel FOTO: tv / Markus Angel Teilen

In Mettendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sind am Samstag rund 50 Strohballen in Brand geraten. Von Markus Angel