Blaulicht : 500 000 Euro Schade: Wohnhaus brennt in Malbergweich nieder

500 000 Euro Schade: Wohnhaus brennt in Malbergweich nieder

Malbergweich In Malbergweich ist in der Nacht zum Mittwoch ein Wohnhaus niedergebrannt. Der Schaden beträgt etwa eine halbe Million Euro.

Bei einem Wohnhausbrand in Malbergweich ist ein Haus unbewohnbar geworden. Der Brand ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch, 23. Dezember. Es handelte sich um ein Wohnhaus. Das teilt die Polizei am Mittwochmorgen mit.