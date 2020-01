Blaulicht : 51-Jährige Frau vermisst: Auto bei Leiwen gefunden

Kusel/Leiwen Eine 51-Jährige Frau aus dem Landkreis Kusel wird seit Mittwoch vermisst. Ihr Auto wurde nun verlassen bei Leiwen gefunden. Die Polizei sucht – und bittet um Mithilfe.

(red) Eine 51-jährige Frau aus dem Landkreis Kusel wird seit Mittwoch vermisst. Ihr Auto wurde verlassen bei Leiwen gefunden. Die Polizei bittet um Mithilfe. Petra Wern ist 51 Jahre alt aus Gries im Landkreis Kusel. Den letzten Kontakt zu ihrem Umfeld hatte sie am Mittwoch gegen 21.30 Uhr. Ihr Auto wurde am Donnerstag verlassen in der Nähe von Leiwen aufgefunden. Von der Vermissten fehlt jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage oder gesundheitlichen Ausnahmesituation befindet. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: sehr dünn, 170 Zentimeter groß, schulterlanges braun-graues Haar, Brillenträgerin, bekleidet mit schwarzem Steppmantel und schwarzen Lederstiefeln.