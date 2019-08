Unfallflucht : 54-Jährige fährt Auto trotz Alkohol und Medikamenten

Symbolbild. Foto: TV/Klaus Kimmling

Körperich (red) Eine 54-jährige Autofahrerin ist am Montag gegen 20.30 Uhr, auf der Mondie Gaytalstraße in Körperich in Richtung Seimerich-Kruchten von Gästen des Hotel-Restaurants „Im Goldenen Grund“ dabei beobachtet worden, wie sie mit ihrem Wagen ein Pflanzbeet beschädigt hat und weitergefahren ist.

Wenig später hat ein Zeuge beobachtet, dass die Frau nach rechts von der Straße abkam und einige Meter durch den Straßengraben fuhr. Laut Polizei steckte sie dann im Graben fest.

Die Fahrerin blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde jedoch so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Bei der Kontrolle der Fahrerin stellten die Beamten Zeichen für Alkoholkonsum fest.

Nach Angaben der Fahrerin hatte sie Medikamente eingenommen, die die Fahrtüchtigkeit zusätzlich beeinflussten. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss.