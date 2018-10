später lesen Blaulicht 55-jährige Autofahrerin gerät ins Schleudern Teilen

Twittern

Teilen



9.47 Uhr mit ihrem Auto die Kreisstraße 21 von Wittlich in Richtung Plein gefahren. In einer Rechtskurve kam sie in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke.