Blaulicht : 55-Jähriger in Wittlich wegen Drogenbesitzes festgenommen

Wittlich Bei einer Personenkontrolle haben Beamte der Polizeiinspektion Wittlich am Dienstagabend, 30. Juni, am Bahnhof in Wittlich bei einem Mann rund 50 Gramm Haschisch, 14 Gramm Amphetamin sowie Gegenstände gefunden, die zum Konsum der Drogen benötigt werden und diese sichergestellt.