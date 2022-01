Kriminalität : 56-Jähriger in Birkenfeld erstochen - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Birkenfeld Nach dem gewaltsamen Tod eines 54-jährigen Mannes aus Birkenfeld sind jetzt zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Was bisher bekannt ist.

Wie das Trierer Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Montag gemeinsam mitteilten, war am 27. Dezember 2021 ein 56-jähriger Mann aus Birkenfeld tot in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden worden, nachdem Nachbarn den Mann seit mehreren Tagen nicht gesehen hatten.

Durch umfangreiche Ermittlungen, so Polizei und Staatsanwaltschaft, habe sich der Tatverdacht gegen zwei in Birkenfeld lebende Männer im Alter von 42 und 47 Jahren erhärtet. Beide Tatverdächtige wurden am Donnerstag vergangener Woche in Birkenfeld und Bayreuth festgenommen und am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Der ordnete Untersuchungshaft für beide Männer an. Die Ermittlungen dauern an.