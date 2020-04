Tödlicher Zusammenstoß : Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der B268 bei Pellingen (Update)

Foto: Wilfried Hoffmann

Pellingen Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei Pellingen (Kreis Trier-Saarburg) mit einem Auto zusammengestoßen und an seinen Verletzungen am Unfallort gestorben. Die B268 war mehrere Stunden gesperrt.

Der Motorradfahrer aus dem Landkreis Saarlouis war gegen 13:20 Uhr auf der Bundesstraße von Trier kommend in Fahrtrichtung Pellingen unterwegs, als er mit einem abbiegenden Auto zusammenstieß. Dessen Fahrer habe nach Angaben der Polizei beim Abbiegen auf einen Feld-und Wirtschaftsweg den Motorradfahrer übersehen. Der 58-jährige Autofahrer sowie seine Beifahrerin wurden unter Schock in ein Krankenhaus in Trier gebracht.

Die B268 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 35.000 Euro. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter beauftragt. Sowohl Auto als auch Motorrad wurden zwecks Beweissicherung sichergestellt.