Blaulicht : 59-Jährige bei Sturz schwer verletzt

Longkamp Eine Leichtkraftradfahrerin ist am Samstagmittag bei einem Unfall bei Longkamp schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag gegen 13 Uhr auf der Landstraße zwischen Longkamp und Kautenbach zu dem Unfall, als eine 59-jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte sie gegen eine Schutzplanke und wurde über die Planke auf den Grünstreifen geschleudert. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die L 187 musste für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.