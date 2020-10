Blaulicht : 63-jähriger E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wincheringen Ein 63-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Wincheringen schwer verletzt. Das teilt die Polizei am Abend mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr. Der Mann fuhr mit seinem E-Bike auf dem ausgewiesenen Radweg von der K 111 kommend in Richtung Wincheringen, als er auf der starken Gefällstrecke wenige hundert Meter vor der Straße "Im Weissfeld" aus bisher ungeklärter Ursache stürzte. Trotz Fahrradhelm zog sich der Tourist aus Brandenburg schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Helikopter der Air Rescue Luxemburg ins Uniklinikum Homburg geflogen. An dem E-Bike entstand lediglich geringer Sachschaden.