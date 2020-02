Forstunfall : 63-Jähriger in Kell am See von Baum getroffen - Schwer verletzt

Kell am See Zu einem schweren Forstunfall ist es am Donnerstagmorgen gegen 11.15 Uhr in einem Wald oberhalb eines Ferienparks an der Kreisstraße 75 gekommen.

Nach Angaben der Polizei war ein 63-jähriger Waldarbeiter aus dem Hochwald alleine damit beschäftigt, in seinem Privatwald nach dem Sturm „Sabine“ die umgestürzten Bäume kleinzuschneiden und zu beseitigen.

Der Forstarbeiter sägte an einer Fichte, die unter Spannung stand. Plötzlich schlug der Baum zurück und begrub den Hochwälder in Höhe der Beine unter sich. Ein vorbeifahrender Autofahrer leistete Erste Hilfe und befreite den Mann.

Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten notärztlich im Wald, bevor er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Kreisstraße für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.