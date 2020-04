Blaulicht : 65-Jähriger stürzt mit Fahrrad und wird schwer verletzt

Steiningen Ein 65-jähriger Fahrradfahrer ist am Karfreitag bei Steiningen (Vulkaneifelkreis) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war der 65-jährige Fahrradfahrer mit seinem Pedelec auf der L 66 von Steiningen in Richtung Darscheid unterwegs. In einer abschüssigen Kurve verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen hinzu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.