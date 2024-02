Landkreis Merzig-Wadern 65-Jähriger will Hausbrand selbst löschen: Schwer verletzt

Losheim am See · Ein Mann ist bei einem Wohnhausbrand in Losheim (Landkreis Merzig-Wadern) schwer verletzt worden.

03.02.2024 , 08:17 Uhr

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr.

Von dpa