Feuerwehr : Frau erleidet Rauchvergiftung bei Schwelbrand in Morbach

Frau erleidet Rauchvergiftung bei Schwelbrand in Morbach

Morbach Mit einem Großeinsatz hat die Feuerwehr am Mittwochabend einen Brand schnell unschädlich gemacht, der böse Folgen hätte haben können.

Kurz nach 20 Uhr am Mittwoch ging der Alarm ein: Feuer in der Morbacher Raiffeisenstraße! In der Garage eines Einfamilienhauses war es zu einem Schwelbrand gekommen.