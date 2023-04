Überfall in der Stadt Handy und Geldbeutel weg: 66-jähriger Mann in Trier ausgeraubt

Raub in der Balduinstraße in Trier: Dort wurde am Samstag, 1.4.2023, gegen 2.30 Uhr, ein 66-jähriger Fußgänger überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachte der unbekannte Täter den Geschädigten zu Boden und stahl ihm dann die Geldbörse und das Mobiltelefon. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung der Kaiserthermen.