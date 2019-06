Blaulicht : 70-Jähriger fährt Auto in Waschstraße fest – und mit dem Taxi davon

70-Jähriger fährt Auto in Waschstraße fest – und mit dem Taxi davon

Rein, raus, sauber: So ist der Ablauf in der Autowaschanlage – normalerweise. Bei einem 70-Jährigen lief das anders. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Hillesheim Kurioser Fall in einer Waschanlage in Hillesheim. Ein 70-Jähriger fährt sich fest, lässt sein Auto stehen und bestellt sich ein Taxi, weil er noch einen privaten Termib hat.

Am Samstagvormittag ließ ein 70-jähriger Autofahrer seinen Wagen in der Waschanlage einer Tankstelle zurück. Sein Auto hatte sich in der Anlage verkeilt, sodass er nicht ohne Schäden herausfahren konnte.