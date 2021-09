Blaulicht : 71-Jährige Fußgängerin in Prüm mit Auto kollidiert

71-Jährige Fußgängerin in Prüm mit Auto kollidiert

Prüm In Prüm ist am Freitag eine Frau angefahren worden, die die Straße überqueren wollte.

Am Nachmittag des 24. September kam es in der Bahnhofstraße in Prüm zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Das teilt die Polizei mit.