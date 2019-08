Polizei verhaftet Ehefrau des Geschädigten : Familienstreit in Mettendorf - 72-Jähriger schwer verletzt

Mettendorf Eine 71-jährige Frau hat mit einem Messer auf ihren Mann eingestochen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchtem Mord. Aber ist die mutmaßliche Täterin überhaupt schuldfähig?

Es ist 19 Uhr. Ein 72-Jähriger sitzt in seinem Arbeitszimmer, als ihm plötzlich eine Klinge in den Rücken fährt. Hinterrücks hat die 71-jährige Ehefrau den Mettendorfer mit einem Küchenmesser angegriffen. Der Stich verletzt die Lunge des Seniors. Und doch schafft er es, einige Minuten später zum Hörer zu greifen und den Notruf zu verständigen.

So schildert der Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen, was sich am Sonntag in Mettendorf (VG Südeifel) zugetragen hat. Der Leiter der Strafverfolgungsbehörde ermittelt nach dem Vorfall wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Mord. Wegen der Schwere der Verletzungen, schreibt Fritzen in einer Pressemitteilung, gehe die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Frau ihren Ehemann töten wollte. Doch was trieb sie zur Tat?