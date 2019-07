Wittlich/Plein Ein Radfahrer ist auf dem Mosel-Maare-Radweg zwischen Plein und Wittlich schwer gestürzt.

(red) Das teilt die Polizei Wittlich mit. Demnach hat ein 72-jähriger Radfahrer in einem der Tunnel am Montag, 22. Juli, als letzter in einer Gruppe von 20 Personen aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad verloren und war so unglücklich gestürzt, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste.