Staatsanwaltschaft ermittelt : Familiendrama in Trierweiler? 74-Jähriger soll Ehefrau erstochen haben

Trierweiler Ein 74-Jähriger soll in Trierweiler (Trier-Saarburg) seine ein Jahr jüngere Ehefrau erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen Totschlags. Offenbar wollte sich der Mann nach der mutmaßlichen Tat das Leben nehmen, indem er vom Balkon der Wohnung im zweiten Stock gesprungen ist.

Als Rettungskräfte und Polizei am Dienstag zu einem Mehrfamilienhaus nach Trierweiler gerufen wurden, wussten sie noch nicht, dass sich dort möglicherweise ein Familiendrama abgespielt hatte. Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte, nachdem sie vor dem Haus einen Mann unterhalb des Balkons schwerverletzt am Boden fanden.

Laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt Peter Fritzen, gehen die Ermittler davon aus, dass der 74-Jährige seine Ehefrau erstochen hat und anschließend vom Balkon der Wohnung in die Tiefe gesprungen ist. Gegen ihn sei daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags eingeleitet worden, so Fritzen.

Der Beschuldigte sei schwerverletzt in ein Trierer Krankenaus gebracht worden. Er schwebe weiterhin in Lebensgefahr und sei aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nicht vernehmungsfähig. „Das Motiv für die Tat ist noch gänzlich unklar“, so Fritzen. Die Ermittlungen dauerten an.