Unfall : 74-jährige Fußgängerin in Wittlich von Auto angefahren – Zeugen gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Eine 74-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmittag gegen 14.35 Uhr in Wittlich von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Schloßstraße, Einmündung Burgstraße in einem verkehrsberuhigten Bereich vor einem Lebensmittelgeschäft.

