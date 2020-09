Polizei : 75-Jähriger mit 2,9 Promille unterwegs

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wittlich Eine Streife der Polizei bemerkte am Samstag gegen 19.20 Uhr einen Autofahrer, der langsam und in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des 75-jährigen Fahrers in der Schlossstraße ergab ein Atemalkoholtest 2,9 Promille.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken