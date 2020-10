Blaulicht : 77-Jährige kracht durch Steinmauer in Saarburg

Saarburg Die Frau fuhr, statt links abzubiegen, frontal durch eine Mauer auf einen Parkplatz. Sie hat sich dabei leicht verletzt.

Eine 77-Jährige hat am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren schwarzen BMW verloren. In der Saarburger Heckingstraße fuhr die Frau in einer Linkskurve geradeaus in eine Sandsteinmauer und landete auf dem Parkplatz des Amts für Wiedergutmachung.