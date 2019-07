Verkehr : 77-Jähriger bei Unfall verletzt

Zeltingen-Rachtig Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 18 Uhr, in Zeltingen-Rachtig sind zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 77-jähriger Mann vom Parkplatz am Moselufer auf die Bundesstraße Richtung Brückenkopf abbiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken