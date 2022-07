Blaulicht : Sturzbetrunken: 79-Jähriger mit 2,74 Promille unterwegs – Das ist nicht der einzige Vorfall im Eifelkreis

Bitburg Mehrere Zeugen meldeten am Donnerstag ein Auto, das verdächtig unsicher unterwegs war. Der 79-jährige Fahrer war sturzbetrunken, wie sich später herausstellte. Das war nicht der einzige Vorfall im Eifelkreis.

Wie die Polizei, meldet war am Donnerstag, den 30. Juni, gegen 15 Uhr, ein 79-jähriger Mann aus der VG Südeifel auf der L4 von Sinspelt nach Neuerburg unterwegs. Im Rahmen dieser Fahrt meldeten gleich mehrere Zeugen, dass das Fahrzeug sehr unsicher fahren würden. Das Fahrzeug überfuhr mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild und wurde in Schlangenlinien geführt. Der Fahrzeugführer kann in Neuerburg einer Verkehrskontrolle durch Kräfte der Polizei Bitburg unterzogen werden. Er wirkt körperlich stark benommen und weist eine Atemalkoholkonzentration von 2,74 Promille auf. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung.