Polizei : Einkauf endet mit Hausverbot und Strafanzeige

Foto: dpa/Carsten Rehder

Gerolstein (red) Beamte der Polizeiinspektion Daun sind am Samstag gegen 15.25 Uhr in den Hit-Markt in Gerolstein gerufen worden. Ihnen war gemeldet worden, ein Mann habe eine Mitarbeiterin des Markts angegriffen haben, indem er sie gegen ein Regal stieß und zusätzlich auch noch trat.

In der Folge wurde gegen den 82-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Gerolstein ein Hausverbot ausgesprochen. Um dieses durchzusetzen, blockierten die Mitarbeiterin und ein Kollege den Zugang, woraufhin der Angreifer um sich schlug und beide traf. Die Markt-Beschäftigten wurden leicht verletzt und konnten ihre Arbeit fortsetzen. Der 82-Jährige bestritt laut Polizei den Hergang und bezichtigte die Mitarbeiterin, respektlos und aggressiv ihm und seiner Frau gegenüber gewesen zu sein. Die Ermittlungen zur Klärung der Tat dauern an.