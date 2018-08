später lesen Polizei 84-Jähriger verursacht Unfall samt Sperrung Teilen

Twittern

Teilen



Ein Schwerverletzer und eine Leichtverletzte, gut 10 000 Euro Sachschaden und eine Straßensperrung sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag um 13.47 Uhr. Ein 84-jähriger Mann aus der VG Daun wollte aus Richtung Waldkönigen kommen nach links in die L 28 in Richtung Steinborn abbiegen.