Blaulicht : 88-Jährige fährt Jugendliche in Bausendorf an und flüchtet

88-Jährige fährt Jugendliche in Bausendorf an und flüchtet

Bausendorf Eine ältere Frau hat in Bausendorf mit ihrem Auto eine 14-Jährige beim Abbiegen übersehen und die Füßgängerin angefahren. Laut Polizei hat die 88-Jährige die Jugendliche dann verletzt zurückgelassen.

Einen Verkehrsunfall verursachte am Samstag, 29. Mai, eine 88-Jährige gegen 13.30 Uhr in Bausendorf. Dabei wurde eine 14-jährige Fußgängerin verletzt. Die Jugendliche überquerte die B 49 in Bausendorf von einem Wirtschaftsweg kommend, während die Unfallverursacherin mit ihrem PKW von der Straße Mittelflur kommend auf die B 49 in Richtung Kinderbeuern einfuhr.