Blaulicht : Vermisstensuche nach 90-jährigem Mann erfolgreich

Kirchweiler Eine groß angelegte Vermisstensuche nach einem 90-jährigen Mann in Daun und Kirchweiler hat am Sonntagabend ein gutes Ende gefunden.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Angehörige am Sonntagabend kurz nach 17 Uhr einen 90-jährigen Mann aus der VG Daun als vermisst gemeldet. Der Mann war von seiner Wohnung in Kirchweiler zu einem Spaziergang aufgebrochen und nach über einer Stunde noch nicht zurück. Die Angehörigen vermuteten, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte.