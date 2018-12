später lesen Kurios 91-Jähriger steckt sein Fahrzeug in Brand FOTO: Marcell Heinz FOTO: Marcell Heinz Teilen

(cmo) Ein 91-jähriger Autofahrer hat in dieser Woche seinen Wagen auf dem Lidl-Parkplatz in Wittlich in Brand gesetzt. Wie die Feuerwehr mitteilt, habe er aufgrund eines Defekts seiner Heizung im Wagen einen Bunsenbrenner angezündet. Von Christian Moeris