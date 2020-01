Polizei :

Foto: TV/Klaus Kimmling

Lichtenborn 6. Januar, in der Zeit zwischen 7.30 und 16.30 Uhr in Lichtenborn auf dem Parkplatz in der Ortsmitte Fahrzeugteile gestohlen. Sie montierten den kompletten Scheibenwischersatz eines dort geparkten Autos ab und nahmen ihn mit.

